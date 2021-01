正副大統領、アメリカ人デザイナーでバイアメリカンを強調？

第46代大統領就任式のテーマは「 米国の団結(America United) 」でした。

言葉通り、少なくとも正副大統領はファッションでも連帯感を表明していたものです。

バイデン大統領が着用した濃紺のスーツとコートはラルフ・ローレン製 で、 カマラ・ハリス副大統領の夫で米国初のセカンドハズバンドとなるダグラス・エムホフ氏も、同様 でした。ちなみに2017年、ジャクリーヌ・ケネディ氏を彷彿とさせるパウダー・ブルーのスーツで魅了したメラニア夫人もラルフ・ローレンをチョイスしていたんですよね。

就任式で「ドクター・ジル・バイデン」と呼ばれたバイデン氏の奥様は、 ツイードのコートとドレスを鮮やかなオーシャンブルーで統一させ登場 しました。アレクサンドラ・オニール氏が2017年に立ち上げたブランド“マーカリアン”の逸品です。同ブランドには、ドラマ「スキャンダル」で主役を務めたケリー・ワシントン、映画「ジュラシック・パーク」のローラ・ダーンなどのセレブ顧客を抱えます。

画像:団結を掲げるバイデン夫婦は、民主党カラーの青系でマッチ。

Joe Biden is sworn in as the 46th president of the United States as Dr. Jill Biden holds their family Bible.⁠ ⁠ Alex Wong / Getty pic.twitter.com/XNVsl7YCD4

米国で女性としてだけでなく黒人系、アジア系で初の副大統領に就任した カマラ・ハリス氏は、共和党カラーの赤と民主党カラーの青を混ぜて作る色、紫で晴れの日を迎えました 。デザイナーは新進気鋭の黒人系でルイジアナ州バトンルージュ出身のクリストファー・ジョン・ロジャーズと、同じく黒人系でサウスカロライナ出身のセルジオ・ハドソンでした。ミシェル夫人も、セルジオ・ハドソンのジャンプスーツを着用していたことでも知られています。

画像:ロイヤルな紫に黒のマスクを合わせ、シックな趣き。

Kamala Harris is sworn in as the Vice President of the United States, a historic first as the first woman and Black and South Asian Vice President in American history #InaugurationDay https://t.co/zvDdPUqUqC pic.twitter.com/MUwtg6SIOF