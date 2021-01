Congratulations to President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris on your inauguration. Japan and the United States are allies tied firmly by bonds and shared universal values. I look forward to working with you and your team to reinforce our alliance and to realize a Free and Open Indo-Pacific.

バイデン大統領、ハリス副大統領、ご就任おめでとうございます。

日米は普遍的価値を共有する、強い絆で結ばれた同盟国です。日米同盟の強化や「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、今後バイデン大統領と協力していけることを楽しみにしています。