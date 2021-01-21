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バイデン氏、第46代米大統領に　就任式で宣誓


［ワシントン　２０日　ロイター］ - 米民主党のジョー・バイデン氏（７８）が２０日、首都ワシントンの連邦議会議事堂で宣誓し、第４６代大統領に就任した。新型コロナウイルス感染で国民４０万人超が死亡し、国内に政治的分断が広がる中での船出となる。

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