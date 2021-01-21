［ワシントン ２０日 ロイター］ - 米民主党のジョー・バイデン氏（７８）が２０日、首都ワシントンの連邦議会議事堂で宣誓し、第４６代大統領に就任した。新型コロナウイルス感染で国民４０万人超が死亡し、国内に政治的分断が広がる中での船出となる。
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- 2021年01月21日 02:05 (配信日時 01月21日 02:02)
バイデン氏、第46代米大統領に 就任式で宣誓
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