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第164回芥川賞　宇佐見りんさん『推し、燃ゆ』の受賞が決まる - 「文春オンライン」編集部

　1月20日、第164回芥川龍之介賞（日本文学振興会主催）の選考会が東京・築地の料亭「新喜楽」で開かれ、宇佐見りんさん（21）の『推し、燃ゆ』（文藝秋季号）が選ばれた。

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　宇佐見りんさんは、1999年5月16日静岡県沼津市生まれの21歳。2019年「かか」で第56回文藝賞を受賞、同作を単行本化した『かか』でデビューしていた。芥川賞は初のノミネートだった。


宇佐見りんさん　©宇壽山貴久子

〈作品〉「かか」2019年文藝冬季号、単行本は19年河出書房新社刊＝第33回三島由紀夫賞受賞、第42回野間文芸新人賞候補。「推し、燃ゆ」20年文藝秋季号、単行本は20年河出書房新社刊。


「文藝」秋季号（河出書房新社）

　芥川龍之介賞は、菊池寛（明治21年～昭和23年）が直木賞とともに、昭和10年に制定したもの。雑誌（同人雑誌を含む）に発表された、新進作家による純文学の中・短編作品のなかから、最も優秀な作品に贈られる。正賞は懐中時計、副賞は100万円。

　現在の選考委員は、小川洋子・奥泉光・川上弘美・島田雅彦・平野啓一郎・堀江敏幸・松浦寿輝・山田詠美・吉田修一の各氏が務めている。


写真提供：日本文学振興会

■第163回芥川龍之介賞　候補作（掲載誌）※作者五十音順・敬称略

宇佐見りん「推し、燃ゆ」（文藝秋季号）
尾崎世界観「母影」（新潮12月号）
木崎みつ子「コンジュジ」（すばる11月号）
砂川文次「小隊」（文學界9月号）
乗代雄介「旅する練習」（群像12月号）

第164回直木賞　西條奈加さん『心淋し川』の受賞が決まる へ続く

（「文春オンライン」編集部）

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