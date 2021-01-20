［クアラルンプール ２０日 ロイター］ - マレーシア中央銀行は２０日、政策金利を過去最低の１．７５％に据え置いた。ロイター調査では、エコノミスト１５人のうち５人が据え置きを予想したもの、大半は利下げを予想していた。
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- 2021年01月20日 16:35 (配信日時 01月20日 16:34)
マレーシア中銀、政策金利を1.75％に据え置き
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