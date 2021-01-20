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マレーシア中銀、政策金利を1.75％に据え置き

［クアラルンプール　２０日　ロイター］ - マレーシア中央銀行は２０日、政策金利を過去最低の１．７５％に据え置いた。ロイター調査では、エコノミスト１５人のうち５人が据え置きを予想したもの、大半は利下げを予想していた。

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