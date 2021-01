【アメリカの凄まじいコロナ感染】

CNN

アメリカの新型コロナウイルス感染拡大が文字通り止まりません。そんな中で20日にバイデン大統領が誕生します。はThe US has ‘screaming level’ of Covid-19 transmission, expert says, as country adds nearly 4 million cases this month(アメリカで今月400万人近くがコロナに感染するなか、「叫びたくなるような水準」と専門家)の中で、ことしに入ってまだ半月ほどにもかかわらず、アメリカではすでに2021年に390万人が新たに新型コロナウイルスに感染し5万1000人が関連死したと伝えています。その結果、死者があわせて40万人に近づきつつあり、世界で最も多く、第一次世界大戦、ベトナム戦争、朝鮮戦争の合計を上回っているとしています。専門家は「全米で叫びたくなるほどの水準だ」と述べたそうです。とりわけ危機的な状況となっているのがロサンゼルスです。はLos Angeles, crushed by Covid-19, now confronts a more contagious variant.(コロナで壊滅的状況のロサンゼルス、今度は変異株に直面)で、全米でコロナによる死者が40万人に近づきつつあるなか、ロサンゼルスでは一日あたりの死者が250人を超え、変異株がカリフォルニア州で市中感染していることも踏まえて、さらに増えることが予想されると報じています。ロサンゼルス市があるロサンゼルス郡では16日、感染者が100万人を超えたとしています。カリフォルニア州全体でも一日あたりの死者が平均で528人でこの1週間で15%増えたそうです。州のほぼ全域はステイホーム命令が出ているということです。はJoe Biden inaugural address: Aim to unite, but prepare to lead amid bitter divisions(バイデン次期大統領、分断のなか就任式で国民の一体感を目指す)の中で、20日に就任するバイデン次期大統領が癒しのメッセージを発する見通しだと伝えています。新型コロナウイルスの感染者が全米で40万人に近づきつつあることを踏まえて、就任式の出席者はマスクを着用し、バイデン次期大統領の近くにいる人は検査を受けるとしています。バイデン氏は去年11月の選挙で8100万票を獲得。7400万票を獲得したトランプ大統領を着実に上回りました。150年ぶりに就任式に出席しない前大統領となるトランプ氏はフロリダ州の別荘に飛び立ちますが、ペンス副大統領は出席する意向で、アメリカの分断が深まるなかで前向きに評価するべきだとしています。