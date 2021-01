「陰謀論」とは何なのか？論者が定義する陰謀論的思考 - 田中聡

iStock.com/style-photography



アメリカ大統領選、新型コロナウィルス感染の裏で急速に拡大した「陰謀論」。これまでも歴史的な出来事が起きるたびに、荒唐無稽だと思えることが語られ、広がってきました。なぜ人々は「陰謀論」に心ひきつけられ、信じてしまうのでしょうか? 2014年発売の新書『陰謀論の正体!』(田中聡・著)は、「我々はすでに『陰謀論の時代』に踏み込んでいる」という序とともに、「陰謀論の時代」を生きるリテラシーを提示しています。本書より、「陰謀論の定義」を抜粋してお届けします。

権力の関与を語っていること、現実味がないということ

陰謀論の定義は、論者によってさまざまにある。しかしその多くは、ありもしない幻を怖れているといったような否定の意味合いがあらかじめ込められている。否定するための定義になっているのである。

陰謀論研究の古典とされる『The Paranoid Style in American Politics and Other Essays』(一九六五)を書いた歴史学者のリチャード・ホーフスタッターは、陰謀論的な思考を「政治の偏執症的様式(パラノイド・スタイル)」と呼ぶのだが、それは、とてつもなく巨大な力を持つ悪しき者たちの大がかりではかりしれない陰謀が、これまでの歴史を織り出してきたとする、誇大妄想的な考え方のこととされている。

この論文は、アカ狩りの記憶も生々しい頃に書かれ、もっぱら極右団体などの唱えていた陰謀論が念頭におかれていたためもあって、頭から否定している定義になっている。それでもホーフスタッターは、陰謀論が受け容れられたのは、そこになにがしかの真実の根や芽が含まれているからだろう、とも考えている。ただ、その根や芽から解釈されることのスケールが問題なのだ。

「陰謀を歴史の中に位置づけることと歴史は事実上陰謀であるということ、すなわち、時として起こってくる陰謀的な行為を選び出すことと、社会についての説明という大きな織物を悪しき陰謀という糸だけで織り出すことの間には大きな差異があるのである」(『改革の時代』みすず書房)

ようするにメガ陰謀論のような壮大な陰謀史観のみを、ホーフスタッターは分析の対象とした。今日では、「歴史の中に位置づけ」られるような「陰謀的な行為」についての推論も、陰謀論と呼ばれることが多い。つまりホーフスタッターが政治のパラノイド・スタイルとして考えたことは、今日の陰謀論と呼ばれるものの一部分にすぎないと考えるべきだろう。

ホーフスタッターは、陰謀として歴史を観ることを、ポピュリズムの特徴の一つとして分析し、アメリカの精神史のうちに位置づける先駆的な仕事をした。しかし、それをパラノイド・スタイルと名づけたことが現代にいたるまで影響し、パラノイアという言葉が陰謀論の別名のように使われるようになった。

ホーフスタッター自身は、病理学的な意味ではなく、たとえとして借りただけで、たとえばバロックという様式名と同じようなものだと書いているのだが、それでも、アジテーターや、その主張に惹かれる人々について、心理主義的な解釈をほどこしており、そのことも、陰謀論といえばイカレた妄想とみなされる一因となった。

イギリスのジャーナリスト、デビッド・アーロノビッチは陰謀論を、「偶然、あるいは意図せずして起こった可能性の高い出来事を、計画的な働きかけのせいにすること」と定義し、それに「ごくわかりやすい、大っぴらにおこなわれたと解釈するほうがはるかに納得のいく行為を、ある集団のせいにすること」と加えている(『陰謀説の噓』PHP研究所)。陰謀論を否定する本のなかの言葉だから当然だろうが、ありえないことを主張しているものだと言っているわけである。

アメリカのジャーナリストのマイケル・バーカンは、ほぼすべての陰謀論は次の三つの原則に分けられるという(『現代アメリカの陰謀論』三交社)。

一 何事にも偶然はない。

二 何事も表面とは異なる。

三 何事も結託している。

バーカンはそれぞれに否定的な説明を続けているのだが、こうして要点だけを抜き出せば、陰謀論の特徴がよくわかる。

二は、表向きは慈善団体だけどじつは裏では……という類(たぐい)の臆測のことだが、そもそも陰謀とは社会の裏側で進行している計画なのだから、当たり前のことだとも言えよう。ただバーカンは、その疑いがすべての人や組織におよんでいるとして批判しているのである。

一と三は、同じことだと言ってもいい。何事かが起こったときに、それを偶然と考えるか、裏であれやこれやがつながっていて起こしたことだと考えるかで、陰謀論になるかどうかが分かれるので、コインの表と裏にすぎない。ここでも「何事も(nothing)」という言葉で例外を認めない過剰さを指しているように思われる。

海野弘も、これに近い定義をして、陰謀論の思考の特徴を二点挙げている。

一 この世のすべてのものはつながっている。

二 すべてのものは、いまという一つの時しか持たない。

二で言われているのは、古代エジプト人が陰謀を構想していたとすれば、それが今でも行われていると考えるということである。フリーメーソンが歴史のなかでさまざまに変化するとは考えず、つねに一貫した陰謀をめぐらしているものと考える。なぜなら、今起こった出来事について説明するために、古代や中世が持ち出されるからである。

つまり一は空間的、二は時間的な表現になっているが、「すべてはつながっている」ということにつきるわけである。

たぶん、これだけでいいのではないかと思う。「すべてがつながっている」とは、世界を過剰な意味で満たすことである。間違いと断定せず、ただ過剰さと受け取っておくことにしたいと思う。