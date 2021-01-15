ＪＲ東海、400人規模の一時帰休を実施へ　コロナで列車の運行減少





［東京 １５日 ロイター］ - 東海旅客鉄道（ＪＲ東海）は１５日、１日当たり４００人規模の一時帰休を実施すると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で旅客需要が落ち込み、列車の運行など業務が減少しているため。期間は１月２５日から２月２８日までで、労働組合に提案した。