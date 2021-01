【ワクチン・パスポート論争】

FT

入国に際して、あるいは国際便の搭乗に際して、新型コロナウイルスのワクチン接種証明を求めるか否か。そんな議論が始まっています。はHealth and tech groups aim to create digital Covid ’vaccination passport’(ヘルスケア企業地IT企業がコロナの“ワクチン・パスポート”創設目指す)の中で、米マイクロソフトやオラクル、非営利のメイヨ・クリニックなどのVaccination Credential Initiativeというグループが新型コロナウイルスのワクチンを接種したデジタル証明の創設に向けて準備を進めていると報じています。グループのメンバーで、世界経済フォーラムが主導するCommon Projectが「検査で陰性だったことを証明する技術」を基盤としていて、紙一枚の証明書ではなく電子カルテとも紐付けできるシステムを目指しているといいます。国ごとに認めるワクチンを決められ、個人はデータをデジタルウォレットあるいはQRコードで保管することができ、提供する相手を決められるとしています。イギリス政府はバイオメトリック会社のiProovやサイバーセキュリティー会社のMvineが開発した独自の健康パスポートシステムを導入する考えを示していて、まずは2つの自治体で始めるそうです。個人はワクチン接種状況をアプリに登録することで保険当局がワクチンを接種した人と接種していない人を追跡できるということです。は’No vaccine, no service:’ How vaccinations may affect travel plans in the future(「ワクチン接種なくしてサービスなし」将来の旅行計画の決め手はワクチンか)の中で、今後、国によっては入国の条件としてワクチン接種を求める可能性があると伝えています。厳しい入国制限を導入し、国内の感染が少ないニュージーランドのような国が想定されるそうです。一方、一刻も早く海外旅行を再開したい旅行業界は「ワクチン義務化」よりも「コロナ検査の陰性」を求めているということです。IATA=国際航空運送協会はワクチンが世界的に普及するには1年から2年かかるとして、ワクチンを待つことは「選択肢にない」と先月コメントしています。シンガポールの閣僚は先週、ワクチンを接種した旅行客は隔離の期間の短縮や撤廃もあり得るという考えを示したといいます。航空業界では、豪カンタス航空のCEOが11月に、搭乗にあたってワクチンは「必要になるかもしれない」と地元インタビューで発言。米デルタ航空のCEOも12月3日のインタビューで、国際的な移動にワクチンがいずれ「義務化」される考えを示唆したということです。はVaccine requirements for travel would be ‘discrimination,’ global tourism group says(ワクチン接種の義務化は「差別」だと旅行業界の団体)の中で、WTTC=世界旅行ツーリズム協会の代表がワクチン義務化に反対したと報じています。カンタス航空のアラン・ジョイスCEOが11月に、ワクチン接種が普及した後、ワクチンの義務化を示唆したことに対してWTTCのグロリア・グエバラ代表はReutersのイベントで「カンタスの手法には反対だ」と発言。その上で「旅行に先立ってワクチンを義務化すれば差別につながる」と述べたということです。