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パソナグループ　感染防止向け期間限定の案件が増加し、営業利益は1.5倍へ

　人材派遣大手の（株）パソナグループ（TSR企業コード:297229699、千代田区、東証1部）は1月13日、2021年5月期（連結）の業績予想を上方修正した。新型コロナの影響で人材紹介の需要は減少しているが、業務受託や新型コロナの感染防止に関わる期間限定の案件が増加。営業利益は前年（105億7,700万円）から約1.5倍の150億円を見込む。

　2021年5月期（連結）業績予想は売上高3,260億円（前年比0.3％増）、営業利益150億円（同41.8％増）、当期純利益47億円（同690.1％増）で、それぞれ前回予想から上方修正した。

　パソナグループは、東京にある本社機能を分散し、淡路島に移転を進めている。2020年9月から2023年度末まで順次、グループ全体の約1,800人のうち約1,200人の移転を計画を発表している。

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