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米下院委、トランプ氏の2回目の弾劾訴追に向けた討議規則を承認


［ワシントン　１２日　ロイター］ - 米下院委員会は１２日、トランプ大統領の２回目の弾劾訴追に向けた討議規則を承認した。これを受け下院は１３日に討議を開始する見込み。

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