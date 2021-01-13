［ワシントン １２日 ロイター］ - 米下院委員会は１２日、トランプ大統領の２回目の弾劾訴追に向けた討議規則を承認した。これを受け下院は１３日に討議を開始する見込み。
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- 2021年01月13日 12:50 (配信日時 01月13日 12:41)
米下院委、トランプ氏の2回目の弾劾訴追に向けた討議規則を承認
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