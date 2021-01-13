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緊急事態宣言、11都府県に拡大　福岡県も＝報道


［東京　１３日　ロイター］ - ＮＨＫなど国内メディアは１３日までに、政府が新型コロナ対策で新たに７府県を緊急事態宣言に追加すると報じた。大阪、兵庫、京都の３府県のほか、愛知と岐阜、福岡、栃木を対象に１３日に緊急事態宣言を出す方針だという。

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