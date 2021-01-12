  1. トップ>
記事
  • ロイター

大阪・兵庫・京都への緊急事態宣言、13日に諮問委に諮る＝西村再生相

［東京　１２日　ロイター］ - 西村康稔経済再生担当相は１２日夕に会見し、大阪、兵庫、京都の３府県に対する緊急事態宣言発令について、あす１３日に専門家で構成する基本的対処方針等諮問委員会に諮ることを明らかにした。緊急事態宣言の拡大については、専門家の意見を聞いて判断していくと述べた。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    京セラ不正 若手告発に忖度なし

    山口利昭

  2. 2

    PCR検査 キット返送の危険性指摘

    自由人

  3. 3

    SBが楽天モバイル提訴の方針発表

    ロイター

  4. 4

    昭和から令和で1番 紳助の面白さ

    メディアゴン

  5. 5

    石破茂氏 永田町に居場所なしか

    文春オンライン

  6. 6

    二階幹事長にとって会食は生命線

    文春オンライン

  7. 7

    自民議員 コロナ2類指定を見直せ

    和田政宗

  8. 8

    NHK値下げで国民の負担軽減せよ

    長島昭久

  9. 9

    優先順位誤る菅首相 適正に疑問

    山内康一

  10. 10

    中村芝翫また不倫 三田は許すか

    渡邉裕二

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。