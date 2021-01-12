［東京 １２日 ロイター］ - 西村康稔経済再生担当相は１２日夕に会見し、大阪、兵庫、京都の３府県に対する緊急事態宣言発令について、あす１３日に専門家で構成する基本的対処方針等諮問委員会に諮ることを明らかにした。緊急事態宣言の拡大については、専門家の意見を聞いて判断していくと述べた。
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- 2021年01月12日 18:55 (配信日時 01月12日 18:52)
大阪・兵庫・京都への緊急事態宣言、13日に諮問委に諮る＝西村再生相
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