［東京 １２日 ロイター］ - 愛知県と岐阜県は１２日、両県を対象とする緊急事態宣言の発令を国に要請することを確認した。午後１時から行われた愛知県、岐阜県、三重県の知事会議で、大村秀章愛知県知事が国に要請を伝えていきたいと語った。
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- 2021年01月12日 13:55 (配信日時 01月12日 13:53)
愛知県と岐阜県、緊急事態宣言の発令要請を確認
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