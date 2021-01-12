  1. トップ>
記事
  • ロイター

愛知県と岐阜県、緊急事態宣言の発令要請を確認


［東京　１２日　ロイター］ - 愛知県と岐阜県は１２日、両県を対象とする緊急事態宣言の発令を国に要請することを確認した。午後１時から行われた愛知県、岐阜県、三重県の知事会議で、大村秀章愛知県知事が国に要請を伝えていきたいと語った。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    PCR検査 キット返送の危険性指摘

    自由人

  2. 2

    京セラ不正 若手告発に忖度なし

    山口利昭

  3. 3

    SBが楽天モバイル提訴の方針発表

    ロイター

  4. 4

    二階幹事長にとって会食は生命線

    文春オンライン

  5. 5

    優先順位誤る菅首相 適正に疑問

    山内康一

  6. 6

    自民議員 コロナ2類指定を見直せ

    和田政宗

  7. 7

    石破茂氏 永田町に居場所なしか

    文春オンライン

  8. 8

    昭和から令和で1番 紳助の面白さ

    メディアゴン

  9. 9

    新成人に同情? 各紙の社説が茶番

    常見陽平

  10. 10

    慰安婦賠償判決 韓国政府が困惑

    文春オンライン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。