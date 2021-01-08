  1. トップ>
記事
  • ロイター

東京都で新たに2300人余の新型コロナ感染確認＝報道


［東京　８日　ロイター］ - 時事通信などは８日、この日、東京都で新たに２０００人超の新型コロナウイルス感染が確認されたと報じた。ＮＨＫは２３００人余りとしている。２０００人を超えるのは２日連続。

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    NHKのキャスターに菅官邸が怒り?

    文春オンライン

  2. 2

    「自粛要請」浸透する変な日本語

    BLOGOS しらべる部

  3. 3

    テレ朝の羽鳥番組は出演者が秀逸

    メディアゴン

  4. 4

    再び緊急宣言 ベッド確保の策は

    中村ゆきつぐ

  5. 5

    売名? 新成人を無償撮影する真意

    BLOGOS しらべる部

  6. 6

    緊急宣言 菅内閣に足りない3要素

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  7. 7

    二階氏 ポスト菅に野田氏擁立か

    SmartFLASH

  8. 8

    冬の感染拡大「想像できたこと」

    かさこ

  9. 9

    国と都が対立 小池知事の演出か

    吉田喜貴

  10. 10

    ノーベル賞少ない学歴社会の韓国

    NEWSポストセブン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。