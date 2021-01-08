［東京 ８日 ロイター］ - 時事通信などは８日、この日、東京都で新たに２０００人超の新型コロナウイルス感染が確認されたと報じた。ＮＨＫは２３００人余りとしている。２０００人を超えるのは２日連続。
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- 2021年01月08日 15:17 (配信日時 01月08日 15:03)
東京都で新たに2300人余の新型コロナ感染確認＝報道
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