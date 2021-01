【トランプ劇場の果てに　社説から】

きのうの朝、目を覚まして驚きました。アメリカの連邦議会にデモ隊が突乱入!

普段は“トランプ擁護”の保守系WSJ=Wall Street Journalも今回はさすがに社説で大統領と支持者を強く批判しました。

リベラルな各紙の社説からは怒りというか、呆れが感じられます。焦点は、バイデン氏が大統領に就任する1月20日正午まで誰がアメリカの舵取りをするかだそうです。

(米連邦議会 筆者撮影)



Washington Post の社説はTrump caused the assault on the Capitol. He must be removed.(トランプこそが議会襲撃を招いた。退任を求める)。

この中で6日にトランプ大統領の支持者が連邦議会に乱入し、死者が出たことについて「今回の治安妨害行動(act of sedition)は大統領の責任にほかならない。大統領は繰り返しアメリカの民主主義を脅かしてきた。退任を求める」としています。

具体的には「今後14日間、大統領職にとどまるのは適切でない。大統領の権限を持ち続ける間は1秒、1秒、社会の秩序と国家安全保障に対する脅威だ」として、ペンス副大統領に対して憲法修正第25条に基づいて閣議を招集し、「職務遂行ができなくなった」としてトランプ大統領を即時免職するよう求めています。

その上で、バイデン次期大統領が20日に就任するまでの間、ペンス副大統領が任務を遂行するべきだとしています。

「有権者がトランプ大統領ではなくバイデン氏を選択したことが賢明だったとを今回のカオスが示した」と指摘。

「トランプ氏は脅威だ。ホワイトハウスにいる限り、国は危機に直面する」と締め括っています。

New York TImes の社説はTrump Is To Blame for Capitol Attack(トランプこそが議会襲撃の原因)で「大統領は支持者を暴力に扇動した。責任を負わせないといけない」としています。

トランプ大統領と共和党の議員たちは6日、連邦議会に対する襲撃を扇動したとして、「これは許されない」と批判。

トランプ大統領は弾劾手続き、あるいは刑事訴追を通じて責任を明確にするべきだと主張しています。

さらに、トランプ支持者がワシントンに集結していたにもかかわらず準備を怠った議会警察に対する調査が必要だとしています。

共和党の議員たちについても、根拠もなく選挙結果がでっち上げられたなど繰り返し嘘をつき、アメリカの民主主義の正当性を脅かしたとして非難。

「2021年1月6日は歴史上、暗黒の日だったと記憶されるだろう」とした上で、トランプ大統領が去った後もアメリカがより分断されるのかはわからないといいます。

保守系の WSJ の社説はThe Disgrace on Capital HIll(連邦議会で起きた恥ずべきこと)。

選挙結果に不満を持つデモ隊が議会を占拠し外出禁止令が発出されたことは、「まるで不幸な国の出来事について伝える外国特派員からのニュースのようだ」としています。

その上で、デモ隊が連邦議会に侵入し、議場にいたペンス副大統領が安全確保のために避難を余儀なくされたことは「何という恥だ(What a disgrace)」と嘆いています。

「トランプ大統領が敗北を認めず、支持者に対して誤った希望を与えていることで、相手方の言い分を正当化させている」として、トランプ大統領に票を投じた7400万人のためにも共和党は必要な手続きを進めるべきだと主張。

「バイデン氏は1月20日の正午にアメリカ大統領に就任する。それまでに警察は社会の秩序を回復し、共和党は暴力に対して異を唱え、トランプ氏は神の名のもとに去るべきだ」とまとめています。