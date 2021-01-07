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政府・日銀、万全のコロナ対策を確認　市場注視し必要なら対応＝財務官


［東京　７日　ロイター］ - 岡村健司財務官は７日午後、財務省、金融庁、日銀による三者会合後に会見し、政府と日銀が新型コロナウイルス感染拡大に対して万全の対策で臨むことを確認したと述べた。その上で、政府・日銀は「足元の市場動向を注視し、必要とあれば対応する」と語った。

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