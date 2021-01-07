［東京 ７日 ロイター］ - 岡村健司財務官は７日午後、財務省、金融庁、日銀による三者会合後に会見し、政府と日銀が新型コロナウイルス感染拡大に対して万全の対策で臨むことを確認したと述べた。その上で、政府・日銀は「足元の市場動向を注視し、必要とあれば対応する」と語った。
記事
- 2021年01月07日 17:25 (配信日時 01月07日 17:23)
政府・日銀、万全のコロナ対策を確認 市場注視し必要なら対応＝財務官
トピックス
ランキング
-
1
とんかつ万平が閉店 店主に聞く
- facebook934
-
2
トランプ派議会侵入 混乱の現場
- facebook109
-
3
二階氏 ポスト菅に野田氏擁立か
- facebook747
-
4
緊急事態宣言で絶望感漂う飲食店
- facebook34
-
5
テレ朝の羽鳥番組は出演者が秀逸
- facebook53
-
6
民主党勝利のアメリカが向かう道
- facebook18
-
7
病床不足招いた医療費削減の歴史
- facebook130
-
8
小学生の夢 YouTubeが男女上位に
- facebook966
-
9
天海祐希 小池栄子にウンザリ?
- facebook1
-
10
都「コロナ対応部局」で大量退職
- facebook169