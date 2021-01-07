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6日の米議会乱入で死亡者は4人、関連容疑で52人を逮捕＝警察当局


［ワシントン　６日　ロイター］ - 米ワシントンの警察当局は６日、同日起きたトランプ大統領支持者による連邦議会議事堂乱入に関連した死亡者が銃で撃たれた女性１人を含め４人となったと明らかにした。また５２人を逮捕したと述べた。

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