［ワシントン ６日 ロイター］ - 米ワシントンの警察当局は６日、同日起きたトランプ大統領支持者による連邦議会議事堂乱入に関連した死亡者が銃で撃たれた女性１人を含め４人となったと明らかにした。また５２人を逮捕したと述べた。
記事
- 2021年01月07日 14:55 (配信日時 01月07日 14:06)
6日の米議会乱入で死亡者は4人、関連容疑で52人を逮捕＝警察当局
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
トランプ派議会侵入 混乱の現場
- facebook64
-
2
とんかつ万平が閉店 店主に聞く
- facebook827
-
3
二階氏 ポスト菅に野田氏擁立か
- facebook609
-
4
緊急事態宣言で絶望感漂う飲食店
- facebook22
-
5
病床不足招いた医療費削減の歴史
- facebook98
-
6
民主党勝利のアメリカが向かう道
- facebook11
-
7
テレ朝の羽鳥番組は出演者が秀逸
- facebook34
-
8
小学生の夢 YouTubeが男女上位に
- facebook883
-
9
都「コロナ対応部局」で大量退職
- facebook147
-
10
パチンコ自粛? 分析結果で判断を
- facebook3