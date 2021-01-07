  1. トップ>
記事
  • ロイター

東京都の新規コロナ感染者、2400人超＝報道


［東京　７日　ロイター］ - 複数の国内メディアは７日、この日東京都で新型コロナウイルスの感染者が新たに２４００人超確認されたことが分かったと報じた。ＴＢＳによると、重症者は１２１人という。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    トランプ派議会侵入 混乱の現場

    BLOGOS しらべる部

  2. 2

    とんかつ万平が閉店 店主に聞く

    川島透

  3. 3

    二階氏 ポスト菅に野田氏擁立か

    SmartFLASH

  4. 4

    緊急事態宣言で絶望感漂う飲食店

    田中龍作

  5. 5

    病床不足招いた医療費削減の歴史

    中村ゆきつぐ

  6. 6

    民主党勝利のアメリカが向かう道

    ヒロ

  7. 7

    テレ朝の羽鳥番組は出演者が秀逸

    メディアゴン

  8. 8

    小学生の夢 YouTubeが男女上位に

    ベネッセ 教育情報サイト

  9. 9

    都「コロナ対応部局」で大量退職

    文春オンライン

  10. 10

    パチンコ自粛? 分析結果で判断を

    木曽崇

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。