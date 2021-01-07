［東京 ７日 ロイター］ - 複数の国内メディアは７日、この日東京都で新型コロナウイルスの感染者が新たに２４００人超確認されたことが分かったと報じた。ＴＢＳによると、重症者は１２１人という。
記事
- 2021年01月07日 14:55 (配信日時 01月07日 14:54)
東京都の新規コロナ感染者、2400人超＝報道
トピックス
ランキング
-
1
トランプ派議会侵入 混乱の現場
- facebook64
-
2
とんかつ万平が閉店 店主に聞く
- facebook827
-
3
二階氏 ポスト菅に野田氏擁立か
- facebook609
-
4
緊急事態宣言で絶望感漂う飲食店
- facebook22
-
5
病床不足招いた医療費削減の歴史
- facebook98
-
6
民主党勝利のアメリカが向かう道
- facebook11
-
7
テレ朝の羽鳥番組は出演者が秀逸
- facebook34
-
8
小学生の夢 YouTubeが男女上位に
- facebook883
-
9
都「コロナ対応部局」で大量退職
- facebook147
-
10
パチンコ自粛? 分析結果で判断を
- facebook3