  1. トップ>
記事
  • ロイター

日経平均が昨年来高値を更新＝東京株式市場


［東京　７日　ロイター］ - ７日の東京株式市場で、日経平均は昨年来高値（２万７６０２円５２銭＝１２月２９日）を更新した。取引時間中として１９９０年８月以来の高水準で推移している。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    トランプ派議会侵入 混乱の現場

    BLOGOS しらべる部

  2. 2

    とんかつ万平が閉店 店主に聞く

    川島透

  3. 3

    緊急事態宣言で絶望感漂う飲食店

    田中龍作

  4. 4

    二階氏 ポスト菅に野田氏擁立か

    SmartFLASH

  5. 5

    都「コロナ対応部局」で大量退職

    文春オンライン

  6. 6

    病床不足招いた医療費削減の歴史

    中村ゆきつぐ

  7. 7

    小学生の夢 YouTubeが男女上位に

    ベネッセ 教育情報サイト

  8. 8

    パチンコ自粛? 分析結果で判断を

    木曽崇

  9. 9

    都議も報道で知った緊急宣言情報

    上田令子（東京都議会議員江戸川区選出）

  10. 10

    開かぬメトロ出口 6億円ムダに

    SmartFLASH

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。