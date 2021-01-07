［東京 ７日 ロイター］ - ７日の東京株式市場で、日経平均は昨年来高値（２万７６０２円５２銭＝１２月２９日）を更新した。取引時間中として１９９０年８月以来の高水準で推移している。
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- 2021年01月07日 11:20 (配信日時 01月07日 11:18)
日経平均が昨年来高値を更新＝東京株式市場
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