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政府、1都3県への緊急事態宣言は2月7日までとする方針＝報道


［東京　６日　ロイター］ - 複数の国内メディアによると、政府は７日に決定する見通しの緊急事態宣言について、東京、埼玉、千葉、神奈川を対象に来月７日までとする方針を固めた。

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