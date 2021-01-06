［東京 ６日 ロイター］ - 複数の国内メディアによると、政府は７日に決定する見通しの緊急事態宣言について、東京、埼玉、千葉、神奈川を対象に来月７日までとする方針を固めた。
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- 2021年01月06日 18:20 (配信日時 01月06日 18:13)
政府、1都3県への緊急事態宣言は2月7日までとする方針＝報道
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