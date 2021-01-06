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東京都で新たに1500人超が新型コロナに感染、最多更新＝報道


［東京　６日　ロイター］ - 複数の国内メディアは６日、この日東京都で新たに１５００人超が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと報じた。昨年１２月３１日に記録した１３３７人を上回り、過去最多となる。

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