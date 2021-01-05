［東京 ５日 ロイター］ - ファーストリテイリングは５日、２０２０年１２月の国内ユニクロの既存店売上高が前年比６．２％増加したと発表した。中旬に気温が急激に低下し、家で着用できる防寒衣料や在宅ニーズにマッチした商品の販売が好だった。客数は同０．３％増、客単価は同５．９％増だった。
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- 2021年01月05日 15:55 (配信日時 01月05日 15:53)
ファーストリテ、12月のユニクロ国内既存店売上高は前年比＋6.2％
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