ファーストリテ、12月のユニクロ国内既存店売上高は前年比＋6.2％

［東京 ５日 ロイター］ - ファーストリテイリングは５日、２０２０年１２月の国内ユニクロの既存店売上高が前年比６．２％増加したと発表した。中旬に気温が急激に低下し、家で着用できる防寒衣料や在宅ニーズにマッチした商品の販売が好だった。客数は同０．３％増、客単価は同５．９％増だった。