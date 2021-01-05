日清食品、巣ごもり需要で業績上方修正　湖池屋の連結化も寄与

［東京 ５日 ロイター］ - 日清食品ホールディングスは５日、２０２１年３月期の業績見通しを上方修正し、営業利益予想を４３５億円から前年同期比２８．４％増の５３０億円に引き上げた。新型コロナウイルス感染拡大による「巣ごもり」需要で販売が増加、湖池屋を連結子会社化したことも寄与する。純利益予想は３０５億円から同２７．９％増の３７５億円に見直した。