［東京 ５日 ロイター］ - 日清食品ホールディングスは５日、２０２１年３月期の業績見通しを上方修正し、営業利益予想を４３５億円から前年同期比２８．４％増の５３０億円に引き上げた。新型コロナウイルス感染拡大による「巣ごもり」需要で販売が増加、湖池屋を連結子会社化したことも寄与する。純利益予想は３０５億円から同２７．９％増の３７５億円に見直した。
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- 2021年01月05日 15:55 (配信日時 01月05日 15:54)
日清食品、巣ごもり需要で業績上方修正 湖池屋の連結化も寄与
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