［４日 ロイター］ - 米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は４日、米国民の大半が新型コロナウイルスのワクチン接種を終えれば、米経済は今年大きく上向く見通しだが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の支援が必要なくなる状態にまで回復するかは不確実だとの認識を示した。
記事
- 2021年01月05日 08:50 (配信日時 01月05日 08:40)
米金融政策、当面緩和的である必要＝クリーブランド連銀総裁
トピックス
ランキング
-
1
自粛要請聞かぬ15% 箱根で露呈?
- facebook160
-
2
「まだ独身か」さんま発言が物議
- facebook3287
-
3
緊急宣言を急かす評論家は無責任
- facebook12
-
4
水ダウ作る悪意のカリスマTVマン
- facebook14
-
5
医療を公的に? 橋下氏主張へ疑問
- facebook1
-
6
まるで「飲食店=悪」な緊急宣言
- facebook10
-
7
やる事が手ぬるい日本の感染対策
- facebook5
-
8
自衛隊認める? 共産党の政権参加
- facebook132
-
9
聖教新聞は箱根をどう報じたのか
- facebook1
-
10
五輪中止派に猪瀬氏「感情論」
- facebook209