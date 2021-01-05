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米金融政策、当面緩和的である必要＝クリーブランド連銀総裁

［４日　ロイター］ - 米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は４日、米国民の大半が新型コロナウイルスのワクチン接種を終えれば、米経済は今年大きく上向く見通しだが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の支援が必要なくなる状態にまで回復するかは不確実だとの認識を示した。

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