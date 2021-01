緊急事態宣言が発出されたのにGo To トラベルの再開は、さすがに菅さんでも出来ないでしょう

Go To トラベル自体はコロナの感染拡大とは何の関係もない、というのが私の考えだが、それでも緊急事態宣言が発出されたら、当分Go To トラベルを利用してどこかに行くことは無理だろうと思っている。Go To トラベルの有効性は十分知っているのだが、しかし、緊急事態宣言が発出されているのにGo To トラベルでどこかに行ったなどと言ったら、多分あちらこちらから非難が殺到するはずである。二階さんが何と言おうと、公明党が何と言おうと、菅さんはGo To トラベルの再開時期を先延ばしにするはずである。旅行代理店の皆さんやホテル業界、観光業界の皆さんにとっては大打撃だろうが、ここは何としても堪え忍んでいただくしかない。今の状況だと2月中旬までGo To トラベルの再開は無理だろうと思っている。観光地の皆さんも、腹を括っておかれることだ。政治が何かやってくれるはずだ、などといった甘い期待はされない方がいい。これから1、2か月の間は、ただただ堪えるのみ。いずれ春が来ることは間違いないのだが・・・。