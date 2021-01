多国間主義復活を期待【2021年を占う！】国際関係

植木安弘(上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授)

【まとめ】

・バイデン次期米大統領、多国間主義への回帰を目指す。

・コロナ禍もあり、多国間主義は後退している。

・日本は、多国間主義復活促進のための積極的な政策を。

コロナ禍に翻弄された2020年が終わり、ドナルド・トランプに振り回された4年が終わり、2021年は、「普通の生活」への回帰と多国間主義の復活が期待される年となりそうだ。しかし、この回帰は、単に元の時代に戻るのではなく、これまでのあり方を再点検し、新しい方向性を模索する大きな契機とすべきものである。

ジョー・バイデン次期米大統領は、1月20日の就任後直ちに多国間主義への回帰を宣言している。気候変動へのグローバルな対応を定めたパリ協定や世界保健機関(WHO)への復帰に加えて、イラン核合意再加入へ向けた動き、国連の人権理事会でのより積極系な関与、国連人口基金(UNFPA)や世界貿易機関(WTO)などでの財政的貢献の復活や貿易紛争解決メカニズムの正常化などに寄与するものと予想される。さらに、西側同盟諸国との関係など二国間関係でも改善が期待される。

しかし、バイデン政権の優先課題は、新型コロナによるパンデミックの一刻も早い克服と経済の立て直しのため、当面は国内重視の観点からの政策が打ち出されるだろう。

パンデミックへの対応ではワクチンの国内での普及が最優先となるが、パンデミックは国境を越えたグローバルな問題だけに、ワクチンのグローバルな普及に向けた対応に国連やEUと並んで米国がどの程度貢献できるか注目される。

▲写真 新型コロナ検査キット配布準備をするニューヨーク陸軍州兵、2020年5月26日(ニューヨーク州ブロンクス) 出典: New York National Guard (U.S. Air National Guard photo by Senior Airman Sean Madden)