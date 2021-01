嵐が駆け抜けた21年…ファン以外からも「ありがとう！」の声

’20年の大晦日で活動休止となった嵐。21年にわたり第一線で活躍してきた彼らに今、感謝の声が数多く上がっている。

同日、無観客ライブ「This is 嵐 LIVE 2020.12.31」を午後8時からオンラインで生配信した嵐。途中、中継で「第71回 NHK紅白歌合戦」に出演した際、メンバーの松本潤(37)はこう語った。

「あと2時間あまりで年が明けて、僕たちの嵐が一旦止みます。嵐が去った後に虹のかかった美しい空が、どうか皆さんの前に広がりますよう」

その後、「This is 嵐 LIVE」に戻ると最後まで嵐は全力でパフォーマンス! そして「The Music Never Ends」「Love so sweet」を歌い終えると、感謝の言葉を何度も口にしていた。

21年もの間、日本の音楽シーンを駆け抜けてきた嵐。その感動はファンのみならず、多くの人たちに波及したようだ。ネットには、こんな感謝の言葉がつづられている。