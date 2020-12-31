  1. トップ>
記事
  • S-MAX

Appleの初売りが1月2〜3日限定で開催！iPhone SE（第2世代）やiPhone 11などが対象で最大1万8千円分のApple Storeギフトカードがもらえる


Appleからのお年玉。初売りセールが1月2～3日に実施

Apple Japanは28日、日本全国の直営店「Apple Store」や公式Webストア（公式Webサイト「Apple.com」内および専用アプリ「Apple Store」）、電話窓口（0120-993-993）において2021年1月2日（土）および1月3日（日）の2日間限定で「Appleの初売り」を実施するとお知らせしています。

Appleの初売りではとして対象製品を購入時に最大18,000円分のApple Storeギフトカードがもらえるとのこと。対象製品は「iPhone SE（第2世代）」や「iPhone 11」、「iPhone XR」、「11インチiPad Pro（第2世代）」、「12.9インチiPad Pro（第4世代）」、「iPad mini（第5世代）」、「Apple Watch Series 3」、「AirPods Pro」などとなっています。

Appleでは毎年初売りを開催しており、来年も同様に実施されることになりました。今年や昨年は最大24,000円分でしたが、楽年は最大18,000円分と若干金額が下がりましたが、普段あまりセールや値下げなどが行なわれないApple製品だけにこの機会に購入するのは十分ありだと思われます。

来年の対象製品ともらえるApple Storeギフトカードの金額は以下の表の通り。なお、Appleの公式Webストアでは全日本空輸（以下、ANA）のショッピングモール「ANAマイレージモール｜ANAマイレージクラブ」を経由して注文すればANAのマイルが200円ごとに1マイル貯まるので若干お得に購入できます。

カテゴリー対象製品ギフトカード金額
iPhoneiPhone SE（第2世代）6,000円
iPhone 11
iPhone XR
Apple WatchApple Watch Series 33,000円
AirPodsAirPods Pro3,000円
AirPods with Wireless Charging Case
AirPods with Charging Case
iPad11インチiPad Pro（第2世代）12,000円
12.9インチiPad Pro（第4世代）
iPad mini（第5世代）6,000円
Mac16インチMacBook Pro18,000円
21.5インチiMac（LEDバックライトディスプレイ搭載）12,000円
Apple TVApple TV 4K3,000円
Apple TV HD
HomePodHomePod﻿6,000円
BeatsBeats Studio3 Wireless ヘッドフォン3,000円
Beats Solo Pro Wireless ヘッドフォン
Beats Solo3 Wireless ヘッドフォン
Powerbeats Pro
Powerbeats 高性能ワイヤレスイヤフォン
[Image] QRコードアプリ名：Apple Store

価格：無料

カテゴリー：Shopping

開発者：Apple

バージョン：5.9

互換性：iOS 12.0およびwatchOS 4.0以降が必要です。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。

iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id375380948?mt=8

btn_itunes

記事執筆：memn0ck
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「Apple」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    最低広島 10歳叩くファンに疑問

    岸慶太

  2. 2

    どうせ離党…音喜多議員の回答は

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  3. 3

    約11億円のコロナ広告 都に怒り

    上田令子（東京都議会議員江戸川区選出）

  4. 4

    平等を受け付けない米国民の現実

    内田樹

  5. 5

    オリラジ退所 Amazonにみる兆候

    後藤文俊

  6. 6

    寿司に600万円費やす28歳の持論

    PRESIDENT Online

  7. 7

    正月に多発 餅の死亡事故防ぐ策

    BLOGOS編集部

  8. 8

    菅首相「先手先手」いかに詭弁か

    ESQ

  9. 9

    BCGの日本株接種 コロナに有効か

    団藤保晴

  10. 10

    ひとりでも満足「新・個人主義」

    ヒロ

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。