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立憲民主党の羽田雄一郎参院議員が死去 53歳

　立憲民主党の羽田雄一郎参議院議員がきょう亡くなったことが分かった。53歳だった。羽田氏は民主党政権で国土交通大臣を務めた。父は故・羽田孜元総理大臣。（ANNニュース）

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