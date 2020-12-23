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- 2020年12月23日 13:44
座間9人殺害事件、白石被告が控訴取り下げ 来月死刑判決が確定へ
神奈川県座間市で男女９人を殺害したなどとして死刑判決を受けた白石隆浩被告が、弁護人の控訴を取り下げた。
【映像】「死刑でいい」「ヒモの立場を維持したかった」座間9人殺害事件、白石被告の身勝手すぎる動機
控訴期限は来月4日でこのまま来月5日の午前0時をすぎれば白石被告の死刑判決が確定することになる。
（ANNニュース）
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