座間9人殺害事件、白石被告が控訴取り下げ 来月死刑判決が確定へ

神奈川県座間市で男女９人を殺害したなどとして死刑判決を受けた白石隆浩被告が、弁護人の控訴を取り下げた。控訴期限は来月4日でこのまま来月5日の午前0時をすぎれば白石被告の死刑判決が確定することになる。（ANNニュース）