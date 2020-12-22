［上海 ２２日 ロイター］ - 金融商品指数を算出しているＦＴＳＥラッセルは２２日、米国の禁輸リストの対象となっている中国最大の半導体メーカー、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）と監視カメラ大手の杭州海康威視数字技術（ハイクビジョン）を１月７日にＦＴＳＥ中国Ａ５０指数とＦＴＳＥ中国５０指数から除外すると発表した。
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- 2020年12月22日 19:55 (配信日時 12月22日 19:45)
ＦＴＳＥラッセル、中国株指数からＳＭＩＣとハイクビジョン除外へ
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