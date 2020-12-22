［東京 ２２日 ロイター］ - 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は２２日、同大会にかかる予算の総額が１兆６４４０億円になると発表した。これまでは１兆３５００億円としていた。
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- 2020年12月22日 18:51 (配信日時 12月22日 17:52)
東京五輪予算総額は1兆6440億円＝東京五輪パラ組織委
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