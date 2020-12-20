  1. トップ>
記事

全国の重症者593人 きのうから5人減

　厚生労働省によると、新型コロナウイルスの重症者は、きょう午前0時現在で全国で593人だった。きのうの598人から5人減った。（ANNニュース）

▶︎映像：全国の重症者593人 きのうから5人減

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    朝日が反ワクチン記事? 医師苦言

    中村ゆきつぐ

  2. 2

    感染対策の優先順位を明確にせよ

    山崎 毅（食の安全と安心)

  3. 3

    コロナ増 GoToではなく忘年会か

    中村ゆきつぐ

  4. 4

    安倍氏不起訴見込みの胡散くささ

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  5. 5

    日本で土地買収する中国資本の謎

    WEDGE Infinity

  6. 6

    松本人志に「最悪や」放った芸人

    文春オンライン

  7. 7

    混乱招くコロナ5類変更の難しさ

    中川 淳一郎

  8. 8

    緊張感ない自民党 二階氏に一因

    早川忠孝

  9. 9

    菅首相ステーキ会食 容認に批判

    女性自身

  10. 10

    宗男氏 報ステの報道姿勢に激怒

    鈴木宗男

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。