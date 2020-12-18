［東京 １８日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比３１円１４銭安の２万６７７５円５３銭となり、反落して始まった後は引き戻している。市場関係者によると、円高への警戒感や、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される中で、投資家の買い意欲の強さが感じられ、個別物色の動きが活発化しているという。
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- 2020年12月18日 09:25 (配信日時 12月18日 09:21)
日経平均は反落後に引き戻す、円高警戒の中で個別物色の動き
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