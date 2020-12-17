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東京都で新たに800人超が新型コロナに感染、過去最多を更新＝報道


［東京　１７日　ロイター］ - ＮＨＫなどによると、東京都で８００人以上の新たな新型コロナウイルス感染者が確認された。１６日の６７８人を上回り、過去最多を更新した。

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