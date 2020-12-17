［東京 １７日 ロイター］ - ＮＨＫなどによると、東京都で８００人以上の新たな新型コロナウイルス感染者が確認された。１６日の６７８人を上回り、過去最多を更新した。
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- 2020年12月17日 14:40 (配信日時 12月17日 14:37)
東京都で新たに800人超が新型コロナに感染、過去最多を更新＝報道
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