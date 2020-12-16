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日銀のドル購入、コロナ禍における極めて例外的な対応＝財務省

［東京　１６日　ロイター］ - 財務省幹部は１６日、日銀による外国為替資金特別会計（外為特会）からのドル買い入れについて「コロナ禍における極めて例外的な対応」との認識を示した。ロイターの取材に述べた。

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