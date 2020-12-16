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寄り付きの日経平均は反発、米株高の流れ引き継ぐ


［東京　１６日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比１４７円７５銭高の２万６８３５円５９銭となり、反発した。前日の米国株市場で主要３指数が上昇した流れを引き継ぎ、幅広い業種で買いが先行。東証３３業種中では３１業種で値上がりし、海運業、その他 金融業、不動産業などが値上がり率上位に入っている。

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