情報ＢＯＸ：20年度一般会計3次補正予算フレーム

［東京 １５日 ロイター］ - ２０２０年度一般会計３次補正予算案のフレームは以下の通り。
＜歳出１５兆４２７１億円＞
１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止策：４兆３５８１億円
２）ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現：１１兆６７６６億円
３）防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保：３兆１４１４億円
小計（経済対策関係経費）：１９兆１７６１億円
４）その他の経費：２５２億円
５）地方交付税交付金：４２２１億円
・税収減に伴う一般会計の地方交付税交付金の減額：▲２兆２１１８億円
・税収減に伴う一般会計の地方交付税交付金の減額の補填：２兆２１１８億円
・地方法人税の税収減に伴う地方交付税原資の減額の補填：４２２１億円
６）既定経費の減額：▲４兆１９６３億円
・新型コロナウイルス感染症対策予備費：▲１兆８５００億円
・その他：▲２兆３４６３億円
＜歳入１５兆４２７１億円＞
１）税収：▲８兆３８８０億円
２）税外収入：７２９７億円
３）前年度剰余金受入：６９０４億円
４）公債金：２２兆３９５０億円
・建設公債：３兆８５８０億円
・特例公債：１８兆５３７０億円
＊前年度剰余金の処理のため、要特例法