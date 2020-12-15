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情報ＢＯＸ：20年度一般会計3次補正予算フレーム

［東京　１５日　ロイター］ - ２０２０年度一般会計３次補正予算案のフレームは以下の通り。

＜歳出１５兆４２７１億円＞

１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止策：４兆３５８１億円

２）ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現：１１兆６７６６億円

３）防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保：３兆１４１４億円

小計（経済対策関係経費）：１９兆１７６１億円

４）その他の経費：２５２億円

５）地方交付税交付金：４２２１億円

・税収減に伴う一般会計の地方交付税交付金の減額：▲２兆２１１８億円

・税収減に伴う一般会計の地方交付税交付金の減額の補填：２兆２１１８億円

・地方法人税の税収減に伴う地方交付税原資の減額の補填：４２２１億円

６）既定経費の減額：▲４兆１９６３億円

・新型コロナウイルス感染症対策予備費：▲１兆８５００億円

・その他：▲２兆３４６３億円

＜歳入１５兆４２７１億円＞

１）税収：▲８兆３８８０億円

２）税外収入：７２９７億円

３）前年度剰余金受入：６９０４億円

４）公債金：２２兆３９５０億円

・建設公債：３兆８５８０億円

・特例公債：１８兆５３７０億円

＊前年度剰余金の処理のため、要特例法

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