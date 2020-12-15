情報ＢＯＸ：2020年度3次補正予算の概要





［東京 １５日 ロイター］ - ２０２０年度３次補正予算案における追加歳出１９兆１７６１億円の概要は以下の通り。

＜新型コロナウイルス感染症の拡大防止策＞

４兆３５８１億円

１）医療提供体制の確保と医療機関等への支援：１兆６４４７億円

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（１兆３０１１億円）

・診療・検査医療機関をはじめとした医療機関等における感染拡大防止等の支援（１０７１億円）

・医療機関等の資金繰り支援（１０３７億円）

・小児科等の医療機関等に対する診療報酬による支援（７１億円）

２）検査体制の充実、ワクチン接種体制等の整備：８２０４億円

・新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施（５７３６億円）

・ＰＣＲ検査・抗原検査の実施等（６７２億円）

３）知見に基づく感染防止対策の徹底：１兆７４８７億円

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（１兆５０００億円）

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴う感染症対策等事業（９５９億円）

４）感染症の収束に向けた国際協力：１４４４億円

・アフリカ、中東、アジア・太平洋地域への国際機関等を通じた支援（７９２億円）

＜ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現＞

１１兆６７６６億円

１）デジタル改革・グリーン社会の実現：２兆８２５６億円

・地方団体のデジタル基盤改革支援（１７８８億円）

・マイナンバーカードの普及促進（１３３６億円）

・ポスト５Ｇ・Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ（６Ｇ）研究開発支援（１４００億円）

・カーボンニュートラルに向けた革新的な技術開発支援のための基金の創設（２兆円）

・グリーン住宅ポイント制度の創設（１０９４億円）

２）経済構造の転換・イノベーション等による生産性向上：２兆３９５９億円

・中堅・中小企業の経営転換支援（事業再構築補助金）

（１兆１４８５億円）

・大学ファンド（５０００億円）

・持続化補助金等（２３００億円）

・国内外のサプライチェーン強靭化支援（２２２５億円）

・地域公共交通の維持・活性化への重点的支援（１５０億円）

３）地域・社会・雇用における民需主導の好循環の実現：６兆４５５１億円

・中小・小規模事業者等への資金繰り支援（３兆２０４９億円）

・地方創生臨時交付金（再掲）

・ＧｏＴｏトラベル（１兆０３１１億円）、ＧｏＴｏイート（５１５億円）

・雇用調整助成金の特例措置（５４３０億円）

・緊急小口資金等の特例措置（４１９９億円）

・観光（インバウンド復活に向けた基盤整備）

（６５０億円）

・不妊治療に係る助成措置の拡充（３７０億円）

・水田の畑地化・汎用化・大区画化等による高収益化の推進（７００億円）

・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（生活困窮者支援・自殺対策等）

（１４０億円）

＜防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保＞

３兆１４１４億円

１）防災・減災、国土強靭化の推進：２兆０９３６億円

・防災・減災、国土強靭化の推進（公共事業）

（１兆６５３２億円）

２）自然災害からの復旧・復興の加速：６３３７億円

・災害復旧等事業費（６０５７億円）

・災害等廃棄物処理（１０６億円）

３）国民の安全・安心の確保：４１４１億円

・自衛隊の安定的な運用態勢の確保（３０１７億円）

＊補正予算の追加歳出計１９兆１７６１億円

＊経済対策実行に係る国費に加え、国際分担金等の追加財政需要２５２億円等を計上

＊労働保険特別会計において９３２０億円、エネルギー対策特別会計において１６９億円の歳出追加等を計上