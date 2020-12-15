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東芝、ムーディーズの格付けを取り下げ　ＪＣＲから新規取得

［東京　１５日　ロイター］ - 東芝は１５日、ムーディーズ・ジャパンから取得している格付けを取り下げると発表した。一方、日本格付研究所（ＪＣＲ）から「ＢＢＢプラス」の長期発行体格付けを新たに取得した。格付け見通しは「安定的」。

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