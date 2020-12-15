［東京 １５日 ロイター］ - 東芝は１５日、ムーディーズ・ジャパンから取得している格付けを取り下げると発表した。一方、日本格付研究所（ＪＣＲ）から「ＢＢＢプラス」の長期発行体格付けを新たに取得した。格付け見通しは「安定的」。
記事
- 2020年12月15日 16:20 (配信日時 12月15日 16:16)
東芝、ムーディーズの格付けを取り下げ ＪＣＲから新規取得
トピックス
ランキング
-
1
ガースー発言で菅政権は潮目一変
- facebook8
-
2
ぼったくりが横行 秋葉原が変化
- facebook15
-
3
GoTo停止 観光庁に識者「絶望」
- facebook20
-
4
GoTo停止を批判する立民の無責任
- facebook10
-
5
パパ活が急増 先進国蝕むコロナ
- facebook37
-
6
自費PCR検査CM流すTVの不道徳さ
- facebook90
-
7
PCRでは感染終息せず 医師が説明
- facebook38
-
8
アクタージュ原作者 痴漢の動機
- facebook56
-
9
ガースー発言で支持率急落の惨状
- facebook16
-
10
茨城県知事が公用車を私的利用か
- facebook231