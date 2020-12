Go Toトラベル利用者の方が、新型コロナウイルス感染症を示唆する症状をより多く経験していることが明らかに⇒「不正確」 ～SFSSが東京大学／UCLAの疫学調査研究をファクトチェック！～

欧米でも国内でも新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が止まらず、「パンデミック」が終息に向かう気配はない中、国の政策として疲弊している観光業/交通産業を救済するための「GoToトラベル」キャンペーンが感染拡大の原因ではないかとして、これを停止すべきとの提言が政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会により発表された。

ワクチン・治療薬・簡易診断法が整うまでは、国として感染拡大を直接的に抑え込む手段が明確でないため、マスメディアを中心に「GoToトラベル」キャンペーンをスケープゴートにすることで、国民の不安は煽られるばかりの状況だ。このままでは観光業/交通産業はさらに疲弊し、年末年始のかき入れ時にヒトの移動が激減すれば、関連産業の倒産件数が大幅に増えるのは避けられないだろう。

そんな中、東京大学/UCLAの研究者たちにより、以下のような疫学調査研究が未査読ながら、公表されたので、以下のUCLA津川友介先生のブログをご一読いただきたい:

◎Go Toトラベル利用者の方が、新型コロナウイルス感染症を示唆する症状をより多く経験していることが明らかに

医療政策学×医療経済学ブログ 津川友介 12月6日

https://healthpolicyhealthecon.com/2020/12/06/go-to-travel-and-covid19/

また、UCLA津川友介氏のTwitterにも、同様のツイートがあります:

https://twitter.com/yusuke_tsugawa/status/1335559544743727106?s=20

<本共同研究チームの研究者名は以下の通り>

*宮脇敦士(東京大学大学院医学系研究科)、田淵貴大(大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部)、遠又靖丈(神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科)、津川友介(カリフォルニア大学ロサンゼルス校[UCLA])

<正式な論文タイトルと著者名>

Association between Participation in Government Subsidy Program for Domestic Travel and Symptoms Indicative of the COVID-19 Infection

Atsushi Miyawaki, Takahiro Tabuchi, Yasutake Tomata, Yusuke Tsugawa.

プリプリントサイト: MedRxiv

リンク:https://doi.org/10.1101/2020.12.03.20243352

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がメディアで多数報じられる中で、「GoToトラベル」キャンペーンが感染拡大のひとつの要因であり、国は早くこの公共政策を止めるべきとの論調が多くなっており、もし東京大学/UCLAという著名なアカデミアの研究者たちから発表された疫学調査研究結果が、市民の年末年始の旅行や帰省などの行動変容につながる可能性があるため、本研究の考察や結論に関する事実検証が必要と考えた。SFSSでは、上記研究発表の以下の言説を対象としてファクトチェック(事実検証)を実施した:

「Go Toトラベル利用者の方が、新型コロナウイルス感染症を示唆する症状をより多く経験していることが明らかに」

なお、SFSSファクトチェックの運営方針・判定基準はこちらで参照されたい。SFSSのファクトチェック運営方針は、ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)のファクトチェック・ガイドライン(2019年4月2日改訂)に準拠して作成したものだが、その判定基準(レーティング)についてはFIJガイドラインと若干異なるので、SFSSのファクトチェック判定基準表を以下に示しておく:

<SFSSファクトチェック・判定(レーティング)基準表>

レベル0(正確) 言説は、科学的根拠が明確な事実に基づいており正確である。 レベル1(根拠不明) 調査の結果、事実かどうかの科学的根拠が見いだせなかった場合。

なお、科学的根拠を示すべき責任は言説の発信者にあるものとする。 レベル2(不正確) 事実に反しているとまでは言えないが、言説の重要な事実関係に

ついて科学的根拠に欠けており、不正確な表現がミスリーディングである。 レベル3(事実に反する) 言説は、科学的根拠を欠き事実に反する。 レベル4(フェイクニュース) 言説は事実に反すると同時に、意図的な虚偽の疑いがある。

エビデンスチェック

本研究結果で 「GoToトラベル」の利用者の群と非利用者の群で、新型コロナに特徴的な症状( 発熱・咳・咽頭痛・頭痛・嗅覚味覚障害など )の出現率を比較しています。その結果、「GoToトラベル」への「参加あり」のほうが「参加なし」よりも、新型コロナに特徴的な症状の出現率が高かったとのこと:

<具体的な結果の概要>

過去1ヶ月以内の有症率:

発熱(Go Toトラベル利用者4.8% vs. 非利用者3.7%; オッズ比 1.9)、咽頭痛 (20.0% vs. 11.3%; オッズ比 2.1)、咳 (19.2% vs. 11.2%; オッズ比 2.0)、頭痛(29.4% vs. 25.5%; オッズ比 1.3)、嗅覚/味覚異常 (2.6% vs. 1.7%; オッズ比 2.0)

*グラフへのリンクはこちら

ただ、ここでよく考えないといけないことは、比較した2つの群は、旅行以外の生活様式について、以下の偏りが起こっているのではないかという疑いがあります:

Go Toトラベル利用者 ⇒ 普通に外出している方が多い

Go Toトラベル非利用者 ⇒ ほとんど外出していない巣ごもり状態の方が相当数いる。

すなわち、もしGo Toトラベル非利用者の中に、まったく外出をしていない巣ごもり状態の方々が相当数いるとすると、最初から感染(発症)するはずのない方が含まれるので、有症率が低くなるのは当たり前ということになります。普段の生活で、普通に外出をしている方のみを抽出したうえで、利用者/非利用者を抽出したのであればよいと思いますが、今回の調査研究では、非利用者に多くの非外出者が含まれていたことにならないでしょうか。