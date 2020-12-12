［東京 １２日 ロイター］ - 東京都は１２日、新たに６２１人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。１０日の６０２人を上回り、過去最多を更新した。重症者は６８人で、前日から１人増えた。
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- 2020年12月12日 15:32 (配信日時 12月12日 15:24)
東京都のコロナ感染者、新たに621人 過去最多を更新
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