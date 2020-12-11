  1. トップ>
記事
  • ロイター

日経平均のＳＱは2万6713円47銭＝株式市場推計値


［東京　１１日　ロイター］ - 株式市場筋によると、１２月限日経平均先物・オプションの最終決済に関わる日経平均のＳＱ（特別清算指数）値は２万６７１３円４７銭となった。正式なＳＱ値は、大引け後に大阪取引所から発表される。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    都の感染者600人超え 試算が的中

    BLOGOS しらべる部

  2. 2

    グーグルChromebookを買ってみた

    krmmk3

  3. 3

    中国で大ウケした日本のアニメ

    文春オンライン

  4. 4

    元農水相が緊急入院 もはやクロ

    猪野 亨

  5. 5

    J-POPより邦楽好き?「痛い中年」

    常見陽平

  6. 6

    論文誤解で官僚圧迫 立民に呆れ

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  7. 7

    経済活動止める感染対策を危惧

    青山まさゆき

  8. 8

    麻生副総理 菅×二階連合に反旗

    SmartFLASH

  9. 9

    戸田結婚 SNSでムロを心配する声

    女性自身

  10. 10

    cakesを批判したライターに疑問

    やまもといちろう

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。