［東京 １１日 ロイター］ - 株式市場筋によると、１２月限日経平均先物・オプションの最終決済に関わる日経平均のＳＱ（特別清算指数）値は２万６７１３円４７銭となった。正式なＳＱ値は、大引け後に大阪取引所から発表される。
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- 2020年12月11日 09:20 (配信日時 12月11日 09:17)
日経平均のＳＱは2万6713円47銭＝株式市場推計値
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