【シェークスピアも接種】

イギリスで新型コロナウイルスの接種が始まりましたが、第一陣にあの劇作家と同姓同名のウィリアム・シェークスピアさんという81歳の男性が含まれていたそうです。

こちらの方です。

WSJ はFragile Covid-19 Vaccine Rolled Out in the U.K. Tests Global Supply Network(イギリスのワクチン接種開始で問われる世界的に供給網)の中で、新型コロナウイウルスのワクチンが製造されたベルギーから接種が始まったイギリスに運搬されたことで世界的なサプライチェインの課題が浮き彫りになったと報じています。

イギリス当局が先週、使用を承認したファイザーのワクチンはベルギーのプールスでつくられ、超低温で保存できる容器にドライアイスとともに入れられたあとトラックに積まれてフランスまで行き、さらに鉄道網を使ってでイギリス海峡を渡ったということです。

これほどまでに簡単な運送はなく、今後、パンデミックの収束に向けてこうした運送がもっと難しいルートで何千回も行われるだろうとしています。

イギリス向けのワクチンは今回、同じトラックで最後まで運搬されたものの、来年、Brexit=イギリスのEU離脱が完結すると関税のモナぢからそうならない可能性もあるとしています。

アメリカのFDAが8日、ファイザーなどのワクチンが条件を満たしたと明らかにしたほか、カナダの当局が7日、来週にも接種を始めると発表したといいます。ファイザーは、船舶、トラック、航空機で運送の訓練を繰り返してきたそうです。

セキュリティも課題で、各国の警察当局は組織犯罪集団が運送途中でハイジャックしてワクチンを略奪することに対して懸念を示していて、IBMのサイバーセキュリティ担当も先週、ワクチンの保存温度を管理するシステムへのハッキングが何度も行われたことを明らかにしたということです。

New York Times はAs U.K Begins Vaccinations, a Glimpse of Life after Covid(ワクチン接種開始で垣間見えるポストコロナの世界)の中で、イギリスで最初に接種を受けた90歳の女性に続き、あの劇作家と同姓同名のウィリアム・シェークスピアさん(81歳)が接種し、何とイギリスらしいのだろうと伝えています。

人口6700万のイギリスでは毎日、平均して400人がコロナで死亡していますが、現在は40万人分のワクチンしかないとしています。

イギリス全体に普及するには何か月もかかると予想され、途上国まで行き渡るにはさらに時間がかかるとしています。

イギリスはファイザーに対して4000万回分のワクチンを予約したものの、年末までに受け取れるのは400万回分だと予想されるとしています。

製造が難しいことからファイザーは今月分の供給予想を半分に減らしたといいます。

Voice of America はTrump, Biden Vow Quick Coronavirus Immunization for Millions of Americans(トランプ、バイデン共に迅速な接種の体制を約束)の中で、トランプ大統領とバイデン 次期大統領は8日、ほぼ同時に公の場に姿を現し、異なるアプローチを見せたと報じています。

このうち、ホワイトハウスで「アメリカ人が第一にワクチンを受けられる」とした大統領令への署名に先立ってトランプ大統領は「今後、数か月で感染者は急激に下がるだろう」と述べたということです。

これに対して160キロ離された地元デラウェア州で登壇したバイデン 次期大統領は、より慎重で、就任から100日で1億回分のワクチンを用意することを約束。

さらに「就任から100日間はマスクの着用をお願いしたい(Mask up for 100 days once we take office)」と述べたということです。

次期政権の移行チームの保健担当者がホワイトハウスに招かれなかった理由を問われたトランプ大統領は、113の選挙で勝ったからだと主張したそうです。