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英ＥＵ通商合意の可能性を「悲観」＝アイルランド首相

［ダブリン　９日　ロイター］ - アイルランドのマーティン首相は、英国と欧州連合（ＥＵ）が向こう数日以内に自由貿易協定で合意に達する可能性について、悲観的に考えていると語った。アイリッシュ・タイムズ紙が９日に報じた。

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