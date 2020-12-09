［ダブリン ９日 ロイター］ - アイルランドのマーティン首相は、英国と欧州連合（ＥＵ）が向こう数日以内に自由貿易協定で合意に達する可能性について、悲観的に考えていると語った。アイリッシュ・タイムズ紙が９日に報じた。
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- 2020年12月09日 16:55 (配信日時 12月09日 16:47)
英ＥＵ通商合意の可能性を「悲観」＝アイルランド首相
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