au向けデータMAX 5GにAmazonプライムが付属する新料金プランを発表！月額1万285円から。3カ月間DAZN無料やauワイド学割の割引拡大も

au新サービス発表会が開催!5G向け新料金プランなどが発表

KDDIおよび沖縄セルラー電話は9日、都内にて「au新サービス発表会」を開催し、携帯電話サービス「 au 」向け新料金プラン「データMAX 5G with Amazonプライム」を発表しています。2020年12月11日(金)に提供開始され、各種割引を適用すると月額3,760円(金額は記載がない限り税抜)から利用できるとのこと。データMAX 5G with Amazonプライムはデータ使い放題プラン「データMAX 5G」(月額3,460円から)にアマゾン ジャパンが提供する有料会員サービス「Amazonプライム」(月額455円、年額4,455円)と動画配信サービス「TELASA」(月額562円)の利用料金が含まれているもの。また対象プランを契約中の場合に従来の料金プランから追加料金なしで、Amazonプライムが付属する「データMAX 5G Netflixパック (P)」(月額4,060円から)と「データMAX 5G ALL STARパック (P)」(月額5,460円から)の提供も12月11日から順次開するとのこと。さらに現在実施している「auワイド学割」の割引も拡大され、22歳以下ならデータMAX 5Gが翌月から6カ月間は最大2,560円が割り引かれて月額900円から利用できるようになるほか、これまで「U15スマホスタート割」の対象としていた「ピタットプラン5G」も対象の年齢を22歳以下に拡大し、翌月から6カ月間は月額900円から利用できるようになります。また新たに提供開始されるこれらのデータMAX 5G with AmazonプライムやデータMAX 5G Netflixパック (P)、データMAX 5G ALL STARパック (P)もauワイド学割の割引対象となるとのこと。その他、5G対応スマートフォン(スマホ)向けのデータ使い放題プランを利用している場合にスポーツ専門の動画配信サービス「 DAZN 」を3カ月間無料で提供し、DAZN加入後4カ月目以降は利用料金から100円/月を割り引きします。

データMAX 5G with AmazonプライムはデータMAX 5GにAmazonプライムとTELASA(見放題プラン)が付属した5Gスマホ向け料金プランで、月額利用料が割引適用前では9,350円(税込では10,285円)となっており、データMAX 5Gが割引適用前で8,650円なのでそれぞれを契約するよりも月当たり300円程度安くなっています。Amazonプライムは買い物やエンターテインメントなどの多様な特典が提供されている有用会員サービスで、数千万点の対象アイテムに対してお急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できるほか、Prime VideoやPrime Music、Prime Reading、Prime Gamingなどが利用できます。申込拠点はauショップ、au Style、KDDI直営店、au取扱店、au Online Shop、My au、お客さまセンターなどで、テザリング・データシェア・国際ローミング通信を利用の場合には月間データ容量の上限は合計60GBとなるなど、基本的な料金プランとしてはデータMAX 5Gと同様となります。また新たにデータMAX 5G NetflixパックとデータMAX 5G ALL STARパックにAmazonプライムが付属した料金プランも提供されます。一方、auワイド学割は「U22 MAXプラン」および「U29 MAXプラン」、「U22 ピタットプラン」が用意され、ともに受付期間は2020年12月11日から2021年5月31日までで、U22 MAXプランおよびU22 ピタットプランは22歳以下が対象、U29 MAXプランは23歳から29歳が対象となっており、一定期間の月額利用料が最大2,560円割り引かれます。

記事執筆: memn0ck