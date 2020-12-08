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情報ＢＯＸ：追加経済対策規模と財政支出の内訳


［東京　８日　ロイター］ - 菅義偉政権が８日閣議決定する「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」の対策規模、財政支出の内訳は以下の通り。

＜本対策の規模＞

（財政支出）　　（事業規模）

１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止策　５．９兆円程度　６．０兆円

２）ポストコロナに向けた経済構造の転換・

好循環の実現　　　　　　　　　　　　１８．４兆円程度　５１．７兆円程度

３）防災・減災、国土強靭化の推進など安全・

安心の確保　　　　　　　　　　　　　　５．６兆円程度　　５．９兆円程度

４）新型コロナウイルス感染症対策予備費の適

時適切な執行

（２０年度）　　　　５．０兆円程度　　５．０兆円程度

（２１年度）　　　　　　５兆円　　　　　　５兆円

合計　　　　４０．０兆円程度　７３．６兆円程度

＜財政支出の内訳＞

（財政支出）　（うち国・地方の歳出）　（うち財政投融資）

１）新型コロナウイルス

感染症の拡大防止策　５．９兆円程度　４．５兆円程度　１．４兆円程度

２）ポストコロナに向け

た経済構造の転換・好

循環の実現　　　　１８．４兆円程度　１３．４兆円程度　５．０兆円程度

３）防災・減災、国土強靭

化の推進など安全・安

心の確保　　　　　　５．６兆円程度　４．４兆円程度　１．３兆円程度

４）新型コロナウイルス

感染症対策予備費の適時適切な執行

（２０年度）　　５．０兆円程度　５．０兆円程度　　　　――

（２１年度）　　　　５兆円　　　　　５兆円　　　　　　――　

合計　　　　　　４０．０兆円程度　３２．３兆円程度　７．７兆円程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （注１）　　　　　（注２）

（注１）国費は３０．６兆円でうち２０年度３次補正予算は２０．１兆円（一般会計１９．２兆円、特別会計１．０兆円）。

（注２）２０年度３次補正予算における追加額は１．４兆円。

＊体裁を整えて再送します。

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