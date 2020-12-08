［ワシントン ７日 ロイター］ - 米ジョージア州のラッフェンスパーガー州務長官（共和）は７日、バイデン次期大統領が勝利した選挙結果を再び承認した。手作業による再集計や正式な再集計を受けたもので、いずれの結果もバイデン氏の勝利だったとした。
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- 2020年12月08日 06:50 (配信日時 12月08日 06:44)
ジョージア州、バイデン氏勝利を再び承認
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