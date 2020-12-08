  1. トップ>
記事
  • ロイター

ジョージア州、バイデン氏勝利を再び承認


［ワシントン　７日　ロイター］ - 米ジョージア州のラッフェンスパーガー州務長官（共和）は７日、バイデン次期大統領が勝利した選挙結果を再び承認した。手作業による再集計や正式な再集計を受けたもので、いずれの結果もバイデン氏の勝利だったとした。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    「芝居上手」な小池都知事に呆れ

    深谷隆司

  2. 2

    東大卒隠す年収230万円の警備員

    NEWSポストセブン

  3. 3

    ユニクロ社内の実力主義に危うさ

    ktdisk

  4. 4

    PCを開く官僚は失礼? 議員の悪習

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  5. 5

    はやぶさ2 カプセルからガス検出

    ABEMA TIMES

  6. 6

    女子選手が撮影禁止求めない理由

    文春オンライン

  7. 7

    GoTo利用者の感染多い? 研究結果

    津川　友介

  8. 8

    成長力失った背景に民主主義2.0

    ヒロ

  9. 9

    河野氏の迅速改革 研究者が喝采

    女性自身

  10. 10

    韓国並みに転落した日本の技術力

    PRESIDENT Online

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。