［東京 ７日 ロイター］ - ＡＮＡホールディングスは７日、公募増資の新株発行価格を１株２２８６円に決定したと発表した。同日の終値２３５７円と比べた割引率は約３％。需給動向に応じて追加で売り出すオーバーアロットメント分を含めた手取り概算額は、最大約３０５２億円となる。払込期日は１２月１４日。
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- 2020年12月07日 17:56 (配信日時 12月07日 17:11)
ＡＮＡ公募増資、新株発行価格を1株2286円に決定 最大3052億円
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